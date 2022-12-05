Самарский врач назвал способ снижения риска заболевания сердца, рака и сахарного диабета

Предотвратить развитие серьезных заболеваний поможет регулярная физическая активность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал, как снизить риск заболевания сердца, развития сахарного диабета и рака. Для этого всего лишь нужно не забывать о физической активности.

— Грамотно организованная физическая активность почти не имеет противопоказаний и нужна абсолютно всем, в том числе пожилым, людям с избыточным весом и даже тем, у кого ограниченные возможности здоровья, — отметил Александр Муравец.

По словам специалиста, оптимальная нагрузка — 300 минут в неделю. Большинству показана умеренная интенсивность — не менее 150 минут в неделю (3 раза по 50 или 5 раз по 30 минут). При этом важно следить за пульсом. Чтобы понять, какая нагрузка подойдет, необходимо проконсультироваться с врачом или тренером.

Александр Муравец отмечает, что уже с первых недель занятия спортом снижается риск внезапной смерти от острой сосудистой патологии, в дальнейшем снижается вес и риск развития сахарного диабета второй степени. Если регулярно заниматься в течение ряда лет, то уменьшается риск развития рака молочной железы и кишечника. Кроме того, специальные физические упражнения даже могут помочь улучшить память, мышление и замедлить процесс старения.

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