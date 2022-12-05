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НовостиОбщество5 декабря 2022 6:47

Самарский врач назвал способ снижения риска заболевания сердца, рака и сахарного диабета

Александр Муравец дал рекомендации, как избежать серьезных проблем со здоровьем
Анастасия ФИЛАТОВА
Предотвратить развитие серьезных заболеваний поможет регулярная физическая активность

Предотвратить развитие серьезных заболеваний поможет регулярная физическая активность

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал, как снизить риск заболевания сердца, развития сахарного диабета и рака. Для этого всего лишь нужно не забывать о физической активности.

— Грамотно организованная физическая активность почти не имеет противопоказаний и нужна абсолютно всем, в том числе пожилым, людям с избыточным весом и даже тем, у кого ограниченные возможности здоровья, — отметил Александр Муравец.

По словам специалиста, оптимальная нагрузка — 300 минут в неделю. Большинству показана умеренная интенсивность — не менее 150 минут в неделю (3 раза по 50 или 5 раз по 30 минут). При этом важно следить за пульсом. Чтобы понять, какая нагрузка подойдет, необходимо проконсультироваться с врачом или тренером.

Александр Муравец отмечает, что уже с первых недель занятия спортом снижается риск внезапной смерти от острой сосудистой патологии, в дальнейшем снижается вес и риск развития сахарного диабета второй степени. Если регулярно заниматься в течение ряда лет, то уменьшается риск развития рака молочной железы и кишечника. Кроме того, специальные физические упражнения даже могут помочь улучшить память, мышление и замедлить процесс старения.

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