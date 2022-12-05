В Самарской области в выходные дни зафиксировали более 2200 нарушений на дороге

В регионе усиливали контроль на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции провели направленные рейды. В регионе усилили контроль в выходные дни.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в регионе провели масштабные рейдовые мероприятия со 2 по 4 декабря 2022 года. Инспекторы выявили более 2200 различных нарушений на дороге. Особое внимание, по традиции, уделили водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

В период рейда к ответственности привлекли 24 пьяных автолюбителей. Также дорожные полицейские задержали 5 водителей без удостоверения. Проигнорировали ремни безопасности 296 граждан.

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