В Самаре парень за рулем машины Honda сбил 17-летнюю девушку, которая шла к трамваю

Девушка шла со стороны остановки справа налево по ходу движения машины. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 4 декабря, в 18:30 в Октябрьском районе Самары 26-летний водитель автомобиля Honda Civic сбил 17-летнюю девушку, которая шла к трамваю.

— Мужчина ехал по проспекту Ленина в направлении улицы Осипенко. Напротив дома № 14а он нарушил правило дорожного движения, в результате чего произошло ДТП, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Проезжую часть к остановившемуся трамваю со стороны остановки справа налево переходила 17-летнюю девушку. Автомобилист не пропустил ее и наехал. С места происшествия пострадавшего пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.

Всего 4 декабря на территории Самарской области произошло три ДТП с четырьмя пострадавшими. Также сотрудники полиции выявили 698 нарушений ПДД.

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