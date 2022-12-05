Самарец показал реку «незамерзайку» под Кировским мостом

Река впадает в Самарку. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин показал реку «незамерзайку». Она расположена под Кировским мостом.

В комментариях пользователи отметили, что река берет свое начало от частного сектора, поэтому там всегда вода немного теплее, чем в других реках областного центра. В городе уже многие крупные реки покрылись тонким слоем льда. Пока специалисты не рекомендуют выходить на поверхность, чтобы избежать происшествий.

Синоптики предупредили жителей, что температура в декабре будет выше средних многолетних показателей. Но это не пугает горожан. Трое мужчин решили устроить рыбалку с комфортом. Они вытащили диван прямо на лед.

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