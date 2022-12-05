Самую маленькую квартиру Самары выставили на торги

Квартира-малютка расположена на улице Свободы Фото: Авито.

В Самаре выставили на торги самую маленькую квартиру — ее площадь составляет всего 13,2 кв. м. Она находится на втором этаже пятиэтажки 1966 года постройки на улице Свободы.

Квартиру решили продать из-за долгов владельца. Насколько известно, в ней проведен косметический ремонт. Площадь жилой комнаты — 8,8 кв. м, кухни — всего 4 кв. м. Санузел совмещенный. Как выглядит квартира изнутри, неизвестно. Ее могут показать только по предварительной записи.

Столь маленькое жилище оценили в 861 тысячу рублей. Шаг аукциона составит в 43 тысячи рублей. Результаты торгов станут известны 28 декабря 2022 года.

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