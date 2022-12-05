В Самаре еще в одном сквере установили новогоднюю елку

В Сквере установили елку. Фото: администрация Железнодорожного района

В Самаре сотрудники МКУ установили еще одну новогоднюю елку. Она расположена в сквере Санфировой.

По информации администрации Железнодорожного района, символ наступающего праздника поставили конструкцию на постамент. В областной столице продолжают украшать общественные пространства. Так, на площади Куйбышева уже приступили к установке большой новогодней елки.

Напомним, в городе решили отменить массовые мероприятия и праздничную программу в новогоднюю ночь. Несмотря на это, власти отметили, что на площади все равно будут работать два ледовых катка.

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