Жители Самарской области смогут отправлять письма родственникам-участникам СВО

Родственники военнослужащих смогут отправлять им не только письма, но и посылки

Жители Самарской области смогут отправлять письма военнослужащим, которые участвуют в специальной операции. Доставку посланий организовало министерство обороны России.

Воинские части, в которых бойцы проходят службу, прикрепили к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи. Они будут пересылать письма по адресам назначения. Родственники военнослужащих смогут направлять послания и посылки через ближайшие отделения «Почты России». На конверте нужно будет указать следующий адрес: 103400, город Москва-400, номер воинской части (узнать можно у самих военнослужащих или в военкоматах по месту призыва).

Отметим, бойцы СВО тоже смогут отправлять письма домой. Всех обеспечат письменными принадлежностями и почтовыми конвертами.

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