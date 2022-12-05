В Самарской области 74-летний водитель Chevrolet сбил ребенка, который шел с мамой

С места происшествия ребенка доставили в медицинское учреждение.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Вчера, в 14:15 в Сызрани 74-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti сбил 13-летнего мальчика, который шел рядом с мамой.
— Пожилой мужчина ехал по улице Челюскинцев в направлении улицы Ф. Энгельса. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке напротив дома № 42, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Поворачивая налево, пенсионер наехал на мальчика, который вместе с матерью переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.
С места происшествия ребенка доставили в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение. По данным полицейских, мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД пять раз с декабря прошлого года.
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