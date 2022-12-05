В Самаре обсудили ситуацию со здравоохранением и госпомощь на основании соцконтракта в регионе

В этом году будет заключено 9 241 социальных контрактов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 2 декабря, на заседании трехсторонней комиссии в правительстве Самарской области обсудили исполнение национального проекта «Здравоохранение» и государственную помощь на основании соцконтракта.

В регионе отмечается рост профилактических мероприятий, на новый уровень вышла работа мобильных медицинских бригад, в этом году было 104 полета санавиации. Особый акцент в здравоохранении делается на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией. В этом году переоснастили три региональных сосудистых центров и восемь профильных первичных отделений.

Всего медучреждения Самарской области в этом году получат 1848 единиц оборудования. Внимание уделяется и капитальному ремонту: его провели на 42 объектах здравоохранения. Также запланирована поставка в медучреждения региона 141 автомобиля. Построены и 17 модульных зданий учреждений здравоохранения. Финансирование сферы «Здравоохранения» с 2018 по 2022 год увеличилось на 60%.

На заседании рассматривался и вопрос помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, по соцконтракту. Всего в этом году будет заключено 9 241 таких контрактов, а общий объем финансирования составит 1,23 миллиарда рублей. В основном его заключают для открытия бизнеса, поиска работы, ведения личного подсобного хозяйства.

— Самарская область была одним из пионеров в стране по внедрению социального контракта. Сейчас 70% людей, получивших такую поддержку, трудоустраиваются, более чем 60% получают возможность увеличить свой доход. Помимо соцконтрактов, у нас есть разные гранты, субсидии, профессиональная переподготовка, — сказал председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.