В Самаре инженер перевел мошеннику около 5 миллионов рублей

Аферисты перестали выходить на связь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре злоумышленники продолжают обманывать местных жителей. Неизвестные вновь представились сотрудниками банка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в полицию за помощью обратился мужчина. Он рассказал, что лишился крупной суммы из-за мошенников. Аферисты представились сотрудниками банка и рассказали, как аннулировать оформленные кредит на имя потерпевшего. Заявитель не заподозрил обмана оформил еще несколько кредитов на свое имя, а после перевел мошеннику полученные средства.

Злоумышленник получил почти 5 миллионов рублей. После этого он перестал выходить на связь. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

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