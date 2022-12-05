В Самаре новая котельная сможет обеспечить теплом более 36 тысяч человек

В областном столице в скором времени появится еще одна котельная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается строительство водогрейной котельной в Куйбышевском районе. Она сможет обеспечить теплом более 36 тысяч человек.

По информации «Т Плюс», проект реализуют благодаря переходу областного центра на новую модель ценообразования. Мощность объект будет составлять 120 МВт, котельная будет нести нагрузку по более надежному снабжению более 300 домов. Специалисты уже завершили установку всех свай и монтаж колонн здания, а также организованы работы по обвязке.

Отмечают, что ввод теплоисточника планируют в следующем году. В областной столице строительство влияет на развитие города.

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