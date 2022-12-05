В Самарской области стартовала благотворительная акция помощи солдатам 2-й армии

В рамках акции определенная сумма с каждого проданного литра будет перечислена в фонд помощи бойцам. Фото: Народный фронт Самарской области

Региональный Народный фронт и сеть газовых заправок «Салмангаз» запустили совместную благотворительную акцию. В ее рамках 63 копейки с каждого проданного литра газа будут перечислены в фонд помощи «Все для Победы».

– В Самаре много неравнодушных людей и бизнес-сообществ. Главное – не размер вклада, а сам вклад каждого из жителей региона. Даже обычное письмо со словами поддержки нашим бойцам дорогого стоит и приближает нашу победу, – уверен глава исполкома Народного фронта в Самарской области Владимир Марин.

63 копейки – сумма небольшая. Однако в акции принимают участие 8 заправок с внушительным количеством клиентов. А это значит, что организаторы смогут собрать весомый объем средств, на которые они закупят квадрокоптеры для солдат 2-й армии.

Активисты Народного фронта напоминают, что жители губернии могут также передать бойцам посылки и письма. Их принимают в исполкоме фронта по адресу: г. Самара, улица Ленинская 202.

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