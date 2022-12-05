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НовостиОбщество5 декабря 2022 10:29

Более миллиона жителей Самарской области прошли диспансеризацию и профилактический медосмотр

Диспансеризация позволяет своевременно выявить хронические заболевания
Ирина СИНЕГУБОВА
Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно.

Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области уже более одного миллиона жителей проверили свое здоровье с помощью профилактических мероприятий.

Диспансеризация один раз в три года положена людям в возрасте 18-39 лет, а ежегодная — в возрасте 40 лет и старше. Она позволяет своевременно выявить хронические неинфекционные заболевания и факторов риска их развития.

— Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому чем раньше выявить начальные проявления болезни или риск их развития, тем успешнее будет лечение, — рассказали в минздраве Самарской области.

Также диспансеризация обеспечивает проведение необходимых лечебных и профилактических мер, направлена на выявление и коррекцию основных факторов риска: повышенного артериального давления, холестерина и глюкозы в крови и др.

Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику или сделать это на портале Госуслуги.

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