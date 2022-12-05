Полицейский помог молодой маме из Москвы, которая попала в беду на дороге под Самарой

Старший лейтенант Максим Шипертицкий заметил поломку авто и не смог проехать мимо. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Добрая история произошла в Самарской области в конце ноября. Молодая мама направлялась домой в Московскую область на своем автомобиле, однако по дороге произошла поломка. На помощь к ней пришел старший лейтенант полиции Максим Шипертицкий.

Как сообщает ГУ МВД по региону, инцидент произошел рано утром около поселка Рощинский. Максим Шипертицкий ехал на службу, когда заметил стоящий на обочине «Ford Focus» с включенной аварийкой. Рядом с иномаркой «голосовала» девушка. Мужчина поспешил на помощь.

– Девушка рассказала, что она вместе со своей мамой и полугодовалой дочерью ехала домой в Московскую область. Однако в дороге у автомобиля пробило колесо. Самостоятельно справиться с поломкой женщины не смогли и уже давно находились на проезжей части, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Полицейский посадил девушку и ее пассажиров в салон своего авто, чтобы они могли отогреться. Заметив форму московская гостья поняла, что находится в безопасности. Максим тем временем приступил к замене колеса. Поломку устранили и девушка благополучно уехала домой вместе с мамой и малышкой.

Однако оставить доброе дело без внимания жительница Москвы не смогла. Спустя время в адрес руководства УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области пришло письмо, в котором она поблагодарила своего спасителя.

– Очень рада, что в вашем регионе есть такие хорошие и отзывчивые люди, – написала девушка.

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