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НовостиОбщество5 декабря 2022 11:00

Жители Самарской области назвали идеальное ювелирное украшение мечты

Ювелирный бренд составил рейтинг лучших украшений
Ирина СИНЕГУБОВА
Самарцы готовы потратить на идеальную подвеску более 100 тысяч рублей.

Самарцы готовы потратить на идеальную подвеску более 100 тысяч рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ювелирный бренд SOKOLOV и аналитическое агентство A2:Research провели опрос и выяснили, как выглядит идеальное ювелирное украшение для самарцев.

— Для жителей Самары украшением месты является золотая подвеска или кулон с бриллиантом. Самарцы предпочитают круглую огранку бриллианта и готовы потратить на такую идеальную подвеску более 100 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе SOKOLOV.

Золотая подвеска или кулон с бриллиантом располагается на четвертом месте рейтинга идеальных украшений россиян. Первое место заняло золотое кольцо с крупным бриллиантом. Такое кольцо – мечта жителей Санкт-Петербурга.

Золотая подвеска или кулон с бриллиантом располагается на четвертом месте рейтинга. Фото: SOKOLOV

Золотая подвеска или кулон с бриллиантом располагается на четвертом месте рейтинга. Фото: SOKOLOV

На втором месте оказались золотые браслеты-цепочки без вставок из драгоценных камней (в большинстве любители украшения из Екатеринбурга). Это единственное украшение, которое чаще всего предпочитают без вставок из драгоценных камней.

Серебряные серьги-люстры находятся на третьем месте топа. Их предпочитают выбирать с драгоценным камнем “рубин” и огранкой “сердце”. За него проголосовали жители Новосибирска.

Идеальное украшение в форме колье хотят лишь 6% россиян, чаще всего это москвичи 20-35 лет. Они мечтают о золотом чокере с сапфиром огранки триллиант и готовы заплатить около 70 тысяч рублей.

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