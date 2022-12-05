Жители Самарской области назвали идеальное ювелирное украшение мечты

Самарцы готовы потратить на идеальную подвеску более 100 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ювелирный бренд SOKOLOV и аналитическое агентство A2:Research провели опрос и выяснили, как выглядит идеальное ювелирное украшение для самарцев.

— Для жителей Самары украшением месты является золотая подвеска или кулон с бриллиантом. Самарцы предпочитают круглую огранку бриллианта и готовы потратить на такую идеальную подвеску более 100 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе SOKOLOV.

Золотая подвеска или кулон с бриллиантом располагается на четвертом месте рейтинга идеальных украшений россиян. Первое место заняло золотое кольцо с крупным бриллиантом. Такое кольцо – мечта жителей Санкт-Петербурга.

Золотая подвеска или кулон с бриллиантом располагается на четвертом месте рейтинга. Фото: SOKOLOV

На втором месте оказались золотые браслеты-цепочки без вставок из драгоценных камней (в большинстве любители украшения из Екатеринбурга). Это единственное украшение, которое чаще всего предпочитают без вставок из драгоценных камней.

Серебряные серьги-люстры находятся на третьем месте топа. Их предпочитают выбирать с драгоценным камнем “рубин” и огранкой “сердце”. За него проголосовали жители Новосибирска.

Идеальное украшение в форме колье хотят лишь 6% россиян, чаще всего это москвичи 20-35 лет. Они мечтают о золотом чокере с сапфиром огранки триллиант и готовы заплатить около 70 тысяч рублей.

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