В Самаре мэр рекомендовала службам заранее готовиться к снегопадам

В областной столице обсудили работу служб/ Фото: мэрия

В Самаре прошло еженедельное рабочее собрание, на котором обсудили готовность служб к снегопадам. Встречу провели под руководством главы города Елены Лапушкиной.

По информации городской администрации, мэр призвала службы заранее готовиться к снежным осадкам, особое внимание уделяя взаимодействию ведомств между собой. Замглавы города Владимир Василенко подчеркнул, что в период непогоды специалисты сразу ориентируются на работу в круглосуточном режиме. За уборку дворов отвечают УК, ТСЖ и ЖКХ.

Елена Лапушкина отметила, что выход дворников и техники должен быть в 5 часов утра. Все планы необходимо формировать накануне снегопада.

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