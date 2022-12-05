В Самарской области отремонтируют 20 км дороги «Самара – Бугуруслан» - Березняки

Дорожный участок отремонтируют на средства нацпроекта. Фото: правительство региона

В Самарской области планируют отремонтировать еще 20 километров автомобильной дороги. Работы закончат в следующем году.

По информации правительства региона, ремонт проведут с 0 по 20 км на дороге «Самара – Бугуруслан» - Березняки в Кинель-Черкасском районе. Работы возможны благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Отмечают, что трасса связывает села с административным центром, а также обеспечивает выезд на автодорогу Самара – Бугуруслан.

Специалисты расширят дорожное полотно, выровняют асфальтное покрытие и укрепят обочины. Помимо этого, планируют отремонтировать водопропускные трубы и мост перед поворотом в село Лозовка.

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