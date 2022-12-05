Талантливая девочка из Самары исполнила песню с Полиной Гагариной

Анисия является участницей проекта "Голос.Дети". Фото: vk.com/anisiya_the_voice

10-летняя девочка из Самары Анисия Низовцева выступила на большой сцене Ледового дворца. Юная исполнительница спела песню «Небо в глазах» вместе с известной российской певицей Полиной Гагариной и другой участницей проекта «Голос.Дети» – Адель Старостиной из Москвы. Выступление состоялось 28 ноября во время концерта Полины Гагариной в Самаре.

– Самара, вы скоро увидите этих прекрасных принцесс на больших-больших сценах, – отметила в конце выступления Полина Гагарина.

Напомним, Анисия Низовцева является финалисткой проекта «Голос.Дети». В марте 2022 года девочка покорила сердца жюри на слепых прослушиваниях, успешно выступив с композицией Listen To Your Heart группы Roxette. К Анисии Низовцевой повернулись Полина Гагарина и Баста. Анисия выбрала Полину.

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