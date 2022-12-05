Пункт весового и габаритного контроля установили на трассе Самара – Бугуруслан

Новые комплексы могут автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области на 31 километре трассы Самара – Бугуруслан установили еще один автоматический пункт весового и габаритного контроля по направлению в областной центр. Три месяца он будет работать в тестовом режиме.

— Так, с 7 декабря этого года по 7 марта 2023 года штрафы начисляться не будут. Пункт позволит водителям получать данные о превышении своих весогабаритных параметров, чтобы в дальнейшем не допускать нарушения, — рассказали в правительстве Самарской области.

Это делается и для обеспечения сохранности автомобильных дорог и избежания штрафов. Напомним, с июня 2021 года на территории региона работает два автоматических пункта весового и габаритного контроля.

Один из них находится на 7 км Красноглинского шоссе, а другой — на 31 км трассы Самара – Бугуруслан по направлению в Оренбург. Новые комплексы могут автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без необходимости его торможения или полной остановки. Также они вычисляют скорость движения и проводят фотофиксацию.

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