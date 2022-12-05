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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 11:49

В Самарской области погиб человек из-за аварии на пешеходном переходе

Инспекторы поделились данными
Алена ПРОВКИНА
Водителей призывают быть более внимательными

Водителей призывают быть более внимательными

В Самарской области инспекторы рассказали о состоянии аварийности на дорогах. В регионе зарегистрировали множество ДТП.

По информации ГИБДД Самарской области, самыми аварийными днями прошлой недели стали вторник и среда. Причинами трагедий были различные нарушения на дороге. Так, в результате одной аварии на пешеходном переходе погиб житель Жигулевска. Сотрудники дорожной полиции напоминают водителям о необходимости быть более внимательными на данном участке.

Напомним, инспекторы также провели направленные рейды в выходные дни. За это время специалисты зафиксировали более 2200 нарушений.

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