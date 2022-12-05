Жители России назвали идеальный доход в 2023 году

Идеальный доход в следующем году должен составить, по мнению россиян, 135 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне назвали идеальный доход в 2023 году. По мнению жителей страны, в среднем эта сумма должна составить 135 тысяч рублей. Исследование провел портал «Работа.ру».

Самые большие запросы на следующий год у работников IT-сферы. Они хотят получать как минимум 148 тысяч рублей в месяц. За ними идут сотрудники индустрии красоты. Их зарплатные ожидания — 146 тысяч рублей. Строители мечтают о доходе в 139 тысяч рублей, юристы — в 134 тысячи, а работники аграрной промышленности — в 131 тысячу.

Назвали россияне и средний ожидаемый доход. Как пишет ФАН, он, по мнению опрошенных, составит в 2023 году 84 тысячи рублей.

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