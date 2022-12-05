Самарский актер исполнил главную роль в финальном сезоне комедийного сериала «Жуки»

Показ нового сезона стартует в понедельник, 5 декабря. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ.

5 декабря на телеканале ТНТ стартует показ финального сезона сериала «Жуки». В нем сыграл уроженец Новокуйбышевска Максим Лагашкин. Актер вернулся к роли участкового Сергея Маслова.

– Сериал «Жуки» стал по-настоящему народным сериалом, потому что это живая история про реальных людей. И еще мне кажется, что один из ключевых моментов нашего сериала - отсутствие отрицательных героев: все по-своему симпатичные ребята, – поделился Максим Лагашкин.

Максим Лагашкин родился в 1976 году в Новокуйбышевске Куйбышевской области. За свою карьеру он сыграл в более ста фильмах и сериалах. В их числе такие проекты, как «Бедный олигарх», «Везет», «Звоните ДиКаприо!» и другие. Сериал «Жуки» принес артисту наибольшую известность.

Последние серии комедийного сериала дадут зрителям ответы на вопросы, которые остались нерешенными после эффектного окончания второго сезона, обещают создатели проекта.

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