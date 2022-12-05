Сбербанк сделал бесплатными сервисы в отраслевом решении для владельцев коммерческой недвижимости

Банк оптимизировал решение для владельцев коммерческой недвижимости «СберБизнес. Недвижимость». Теперь сервисы в нем предоставляются бесплатно. Так, с 19 ноября 2022 года, юрлица могут бесплатно размещать объявления о сдаче помещений в аренду на сайте Домклик формировать и печатать договоры аренды. Ранее данный функционал предоставлялся в расширенной версии Отраслевого решения за 670 рублей в месяц.

- Это одно из наших самых востребованных отраслевых решений, им пользуются уже 104 тысячи предпринимателей. И мы постоянно совершенствуем его, чтобы сделать еще более функциональным и доступным для наших клиентов. Поэтому мы увеличили бесплатный пакет, включив туда наиболее востребованные опции из расширенной версии. Изменения автоматически вступят в силу как для новых, так и для действующих клиентов, - рассказала директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская.

Отраслевое решение банка по коммерческой недвижимости создано для предпринимателей, которые сдают помещения в аренду. Оно позволяет управлять объектами недвижимости, находить арендаторов, автоматизировать выставление счетов, напоминать о задолженностях, перевыставлять оплату услуг ЖКХ на арендаторов, юридически правильные договоры аренды в конструкторе документов и анализировать, в каких районах недвижимость наиболее востребована.

Решение в 3–5 раз снижает трудозатраты предпринимателя, автоматизируя рутинные бизнес-процессы. Больше не нужно переключаться между различными сервисами и вручную переносить информацию. Подключить сервис можно бесплатно в интернет-банке.