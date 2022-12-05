Минлесхоз оценит влияние проекта застройки 5-й просеки на озеро Леснуха в Самаре

ГК "Берег" хочет построить на 5-й просеке четыре 8-этажных дома и паркинг Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре продолжаются судебные разбирательства об отмене разрешения на строительство ЖК «Радужный-Омега» на 5-й просеке. Как стало известно, возведение домов на этом участке может навредить озеру Леснуха. Областному министерству лесного хозяйства поручили оценить влияние проекта застройки на водный объект.

Построить новый жилой комплекс на 5-й просеке хочет ГК «Берег». Она пытается освоить площадку в 2,2 га с 2018 года. Ранее фирма планировала разместить на этой территории три 24-этажных дома. Однако местные жители выступили против.

В 2021 году проект скорректировали. Застройщик предложил возвести четыре 8-этажных дома на 403 квартиры, а также 7-этажный паркинг на 300 автомобилей. Кроме того, он пообещал, что благоустроит расположенное неподалеку озеро Леснуха.

Девелопер получил разрешение на строительство в июне 2022 года. Однако в конце лета прокуратура подала иск в суд. Сотрудники надзорного ведомства считают, что «Берег» получил разрешение незаконно. Участок под застройку может частично находиться в прибрежной защитной полосе озера. Строить жилье там можно, только если будут сделаны специальные сооружения для защиты водоема от загрязнения и истощения. Чиновникам Минлесхоза предстоит выяснить, не повредит ли проект нового ЖК озеру Леснуха.

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