Два старинных здания Самары включили в реестр ОКН народов РФ

В единый реестр ОКН народов РФ вошли два доходных дома на пересечении улиц Самарской и Рабочей / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре два старинных здания включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Оба расположены на пересечении улиц Самарской и Рабочей. Об этом говорится в приказе УГООКН региона.

Так, в число памятников истории и культуры народов России вошел доходный дом титулярного советника В.Е. Прахова. Здание расположено по адресу: ул. Самарская, 151-153 / ул. Рабочая, 22-24, литеры А, А1, а. Оно было построено в 1900-1902 годах.

Кроме того, в единый реестр включили доходный дом жены надворного советника Е.К. Зайцевой, в котором жил самарский архитектор Г.И. Машков. Он находится по тому же адресу, что и дом Прахова, но под литерой И. Здание построили в 1908 году.

Собственники объектов должны следить за их сохранностью, содержать и проводить необходимые ремонтные и реставрационные работы.

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