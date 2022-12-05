Делегация из Турции прибыла в Самарскую область

Цель бизнес-миссии - расширение и укрепление партнерства Турции и Самарской области

В Самарскую область прибыла делегация из Турции. В нее вошли представители восьми компаний: производители буровых установок, мукомольной и хлебопекарной продукции, а также специалисты в сфере логистики. Реверсную бизнес-миссию организовало региональное Минэкономразвития и центр поддержки экспорта.

В понедельник, 5 декабря 2022 года, турецкая делегация посетила региональный центр «Мой бизнес» в Самаре. Там гости встретились с представителями местных предприятий. Их цель — знакомство с потенциалом Самарской области в сфере автомобилестроения, нефтехимии и агропромышленного комплекса.

— Мы рады представить гостям экономический и инвестиционный потенциал Самарской области, познакомить турецких коллег с инвестплощадками, с продукцией, которая производится на территории региона, — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Напомним, Турция — давний и надежный партнер Самарской области. В регионе успешно работает предприятие с турецкими корнями — ООО «Нобель Автомотив Русия». Очередной визит иностранной делегации призван укрепить партнерство двух сторон и расширить взаимовыгодное сотрудничество.

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