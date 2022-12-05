Самарцы с ОВЗ представили свои предложения губернатору Дмитрию Азарову

Многие инициативы нашли поддержку. Фото: правительство Самарской области

В понедельник, 5 декабря, губернатор Дмитрий Азаров встретился с лауреатами именной премии Главы региона, с победителями и призерами чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». Жители обратились к главе региона с рядом инициатив.

Лауреат именной премии губернатора в номинации «Физическая культура и спорт» из Большеглушицкого района Анастасия Викулова предложила создать отдельный центр по развитию адаптивной физической культуры и спорта. Она также попросила обеспечить малые города и села спортивным оборудованием и привлечь квалифицированных тренеров по работе с инвалидами.

– Согласен, тренеров у нас не хватает. Нужна специальная подготовка тренеров, которые полностью готовы справляться с этой задачей, – ответил Дмитрий Азаров. Он поручил руководителю регионального министерства подготовить дополнительные предложения по подготовке спортсменов и тренеров по адаптивному спорту.

Отдельная тема касалась трудоустройства. Сегодня этот вопрос решается в индивидуальном порядке. Победитель национального чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Предпринимательство» Полина Катина предложила проводить встречи с предпринимателями, которые готовы сотрудничать с инвалидами. Дмитрий Азаров поддержал инициативу.

Еще одно предложение касалось чемпионата «Абилимпикс». Полина Катина предложила вручать победителям областного этапа сертификаты на покупку средств реабилитации или повышение квалификации. Вопрос взят в проработку.

Участники встречи также выступили с инициативой об оказании психологической помощи участникам СВО и бойцам, которые возвращаются с фронта с травмами. В частности, они выразили готовность поработать с медицинскими волонтерами и научить бойцов пользоваться ортопедическими протезами.

– Спасибо, что включились в работу, ваш опыт важен. Вы можете оказать научить бойцов, вдохновить своим примером. Я на вас очень рассчитываю, – подчеркнул Дмитрий Азаров, поблагодарив земляков за столь нужную инициативу.

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