Самарцы передали грузовик повышенной проходимости бойцам СВО

Добровольцы планируют установить современные аккумуляторы и обновить систему зажигания грузовика Фото: правительство Самарской области

Автотранспортное предприятие Самары передало бойцам СВО автомобиль повышенной проходимости — грузовик ЗиЛ — и прицеп. Он совершенно новый, без пробега. Машина будет полезна для проведения любых работ, в том числе военных.

Грузовику предстоит пройти небольшую модернизацию. Необходимые работы проведут участники волонтерского движения САМБАТ. Они планируют установить современные аккумуляторы и обновить систему зажигания. ЗиЛ отправят в зону СВО после того, как его сделают более «живучим». На нем доставят гуманитарную помощь бойцам.

Напомним, ранее в России запустили акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Один из ее штабов работает в Самарской области. В рамках акции добровольцы оказывают помощь участникам СВО и их семьям. С каждым днем к ней присоединяются все больше людей.

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