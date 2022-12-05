Готовность новой поликлиники в микрорайоне Волгарь в Самаре достигла 60%

Учреждение рассчитано на 700 пациентов в смену. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В Самаре продолжается строительство новой поликлиники в микрорайоне Волгарь. В настоящий момент готовность объекта достигла 60%. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Фасад здания уже утеплен, строители также завершили устройство кровли. Сейчас идет монтаж внутренних электросетей и системы отопления. Параллельно продолжается отделка помещений. Начать ввод объекта в эксплуатацию планируется в следующем году.

– Мы работаем над привлечением различных специалистов: врачей, средних медработников, санитаров. Они будут обеспечивать работу детского и взрослого отделений, женской консультации, – рассказал главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица.

Напомним, новая поликлиника сможет принять до 700 пациентов в смену.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.