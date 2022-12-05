Дмитрий Азаров встретился с многодетными матерями Самарской области

Глава региона обсудил с многодетными мамами вопросы поддержки семей и вручил им государственные награды. Фото: Юлия Рубцова

В понедельник, 5 декабря, Дмитрий Азаров встретился с женщинами, воспитывающими пятерых и более детей, взявших на попечение детей из ЛНР и ДНР, мамами участников СВО и тех, кто помогает восстанавливать мирную жизнь на Донбассе.

Мама троих детей и бабушка троих внуков Ольга Волкова рассказала главе региона о волонтерском проекте помощи участникам СВО. Под руководством общественного фонда «Русский порядок» волонтеры изготавливают маскировочные сети для бойцов.

– В Самарской области очень развито добровольческое движение. Низкий поклон всем добровольцам, волонтерам, которые по зову сердец приходят на помощь людям, когда эта помощь нужна, – обратился в ответ Дмитрий Азаров.

Теме помощи семьям военнослужащих было уделено особое внимание. Сегодня они получают всестороннюю поддержку: от предоставления медицинской помощи, устройства детей в школу или детский сад до устранения коммунально-бытовых проблем. На этот момент указала и участница встречи Людмила Евтюхина из Новокуйбышевска. Она воспитывает восьмерых детей, ее старший сын был призван на службу в рамках частичной мобилизации.

– Все наши обращения оперативно отрабатываются, нам оказали материальную поддержку. Нам регулярно звонят, интересуются, что нужно нашей семье, – рассказала Людмила Евтюхина.

Еще одна участница встречи, Ирина Швед из Самары, предложила создать цикл передач о женах и матерях, чьи мужья и сыновья принимают участие в СВО. Женщина сама является военнослужащей, а ее сын и муж – участниками спецоперации. Глава региона поддержал инициативу.

В завершение встречи Дмитрий Азаров вручил матерям государственные награды, знаки отличия «Материнская доблесть», благодарности Губернатора, памятные знаки «За служение людям». Он поблагодарил женщин за достойное воспитание детей и большой вклад в развитие губернии и всей страны.

– Низкий вам поклон за воспитание настоящих граждан нашей страны. То, что дети растут настоящими патриотами – всегда идет из семьи. Спасибо, что из ваших семей идет настоящая любовь к стране, любовь к человеку. Уверен, что именно так и будем двигаться вперед, – подчеркнул глава региона.

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