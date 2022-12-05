В Самарской области власти заплатят моральную компенсацию девочке, которую укусила бродячая собака

Инцидент произошел осенью текущего года в Елховском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Елховского района добилась выплаты компенсации в пользу девочки, которую покусала бездомная собака. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Инцидент произошел в сентябре текущего года в одном из дворов села Елховка. Животное набросилось на ребенка, в результате чего девочке потребовалась помощь медиков.

Проверка показала, что местные власти принимали меры по обращению с безнадзорными животными, однако они были недостаточно эффективными.

В октябре прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала взыскать 10 тысяч рублей с администрации муниципалитета и районного управления сельского хозяйства в пользу пострадавшей. Средства предназначались в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск.

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