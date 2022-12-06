В Самаре завели уголовное дело из-за бунта заключенных в ИК-6

Инцидент произошел в конце ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за инцидента, который произошел в прошлом месяце в ИК-6 в Самаре. 25 ноября 2022 года заключенные устроили бунт в исправительной колонии. Информацию сообщили в региональном СУ СК.

– По версии следствия, во время проведения внепланового обыска осужденные причинили незначительные телесные повреждения работникам колонии. Они также оскорбляли присутствующих сотрудников администрации учреждения, угрожали им, – рассказали в СУ СК по Самарской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Расследование продолжается.

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