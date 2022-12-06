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НовостиОбщество6 декабря 2022 4:45

Почти половина самарцев рассчитывают на повышение заработной платы

В опросе участвовали представители компаний и сотрудники города
Ирина СИНЕГУБОВА
Количество сотрудников, мечтающих об увеличении зарплат, растет третий год подряд.

Количество сотрудников, мечтающих об увеличении зарплат, растет третий год подряд.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос SuperJob, проведенный с 19 ноября по 5 декабря, показал, что повышение или индексацию зарплат в Самаре ждут 42% работников. В опросе участвовали представители компаний и сотрудники города.

А вот из работодателей, которые участвовали в опросе, только 31% хотят повысить или провести индексацию зарплат персонала в ближайшее время. В 47% компаний не планируется пересмотр окладов. Некоторые компании сообщили, что повышение заработных плат прошло менее полугода назад в 25%.

В 3 из 10 предприятий и организаций зарплаты персонала пересматривали от полугода до года назад. Данные SuperJob свидетельствуют о том, что количество сотрудников, мечтающих об увеличении зарплат, растет третий год подряд. Особенно это касается тех, кто моложе 34 лет и с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.

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