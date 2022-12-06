В Самаре вынесли приговор мужчине, который из ревности сжег четыре автомобиля

Преступления были совершены в прошлом году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд поставил точку в драматичной истории, которая произошла в Самаре в прошлом году. Местный житель из ревности решил сжечь автомобиль своей возлюбленной. В результате пострадали четыре машины.

Напомним, 45-летний житель Самары познакомился с 49-летней женщиной в соцсетях. После нескольких месяцев общения мужчина выяснил, что у него соперник, владеющий Volkswagen Touareg. В ночь на 29 июня самарец нашел иномарку в одном из дворов на проспекте Кирова и поджег ее. А после понял, что спалил чужой автомобиль. Тогда он решил сжечь Volkswagen Tiguan своей возлюбленной. В обоих случаях огонь повредил припаркованные рядом машины – «ВАЗ 21093» и Kia Spectra.

В отношении ревнивца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». На днях суд вынес ему приговор.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, самарец на два года отправится в колонию строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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