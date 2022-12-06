В Самарской области у 18-летнего парня обнаружили мефедрон в особо крупном размере

Парень успел забрать из тайника возле одного из лесных кафе только одну закладку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области 18-летний житель Тольятти планировал реализовать около 540 грамм наркотика. Полицейские из незаконного оборота изъяли мефедрон в особо крупном размере.

— За парнем было установлено наблюдение, он раскладывал закладки на территории Тольятти и Ставропольского района. Брикеты с порошком белого цвета нашли при нем и в сделанных им тайниках, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, безработный молодой человек в интернете узнал о работе курьером и связался с оператором. Ему пообещали высокий заработок, если он будет забирать в тайниках наркотики, перевозить по территории Самарской области, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъёмки.

Парень успел забрать из тайника возле одного из лесных кафе только одну закладку, чтобы расфасовать на мелкие дозы и сделать новые тайники-«закладки». По информации полицейских, стоимость обнаруженных наркотиков достигает двух миллионов рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, парень заключен под стражу. Молодому человеку грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

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