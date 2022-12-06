Избил и сделал селфи на фоне жертвы: самарец попал под уголовное дело за дерзкое ограбление прохожего

Подозреваемый был задержан в течение нескольких часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дерзкое преступление было совершено на территории Самары осенью 2022 года. Неизвестный напал на молодого человека, избил, ограбил, а после сделал селфи на его фоне. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел в октябре на улице Свободы. 20-летний житель города приобрел телефон и возвращался домой. По дороге он поравнялся с прохожим, а тот внезапно набросился на него.

– Прохожий неожиданно нанес сильный удар кулаком в лицо пострадавшему. Молодой человек упал на асфальт, а незнакомец продолжил его избивать. Со слов заявителя, во время драки он не заметил, как из кармана куртки выпал сотовый телефон, – рассказали в ГУ МВД по региону.

После избиения нападавший сбежал, а пострадавший заметил пропажу телефона и обратился в полицию. Во время осмотра места происшествия оперативники увидели на асфальте телефон. Он не принадлежал пострадавшему. Полицейские предположили, что хозяин телефона – их подозреваемый. Он был задержан у себя дома на Мехзаводе. В квартире полицейские обнаружили похищенный сотовый. Однако на этом сюрпризы не закончились.

– Безработный и ранее судимый мужчина признал свою вину. Он рассказал, что напал на парня из хулиганских побуждений. Увидев телефон, подозреваемый не смог удержаться и похитил его. После нападения он сделал селфи на фоне потерпевшего, – пояснили в региональном ГУ МВД.

В отношении 27-летнего задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ «Грабеж». В ближайшее время он предстанет перед судом.

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