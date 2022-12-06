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НовостиОбщество6 декабря 2022 6:29

В Самарской области после вмешательства приставов ликвидировали крупную свалку

Захламленный участок площадью 500 «квадратов» находился в Хворостянском районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Стихийная свалка появилась на окраине одного из сел. Фото: УФССП по Самарской области

Стихийная свалка появилась на окраине одного из сел. Фото: УФССП по Самарской области

В Хворостянском районе администрация ликвидировала крупную свалку после вмешательства судебных приставов. Внушительное скопление мусора появилось на окраине одного из сел. Площадь стихийной свалки составила 500 квадратных метров.

– Суд обязал администрацию села устранить свалку. Для исполнения решения был отведен срок, однако ситуация не разрешилась. Тогда в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, – рассказали в УФССП по Самарской области.

Меры подействовали – местные власти избавили территорию от хлама. В настоящий момент исполнительное производство в отношении администрации окончено.

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