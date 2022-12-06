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НовостиОбщество6 декабря 2022 6:43

Самарцев приглашают на спецпоказ детектива «Тень. Взять Гордея» 7 декабря 2022 года

Российскую киноновинку можно будет увидеть в «Мягком кинотеатре»
Анастасия ФИЛАТОВА
Картина расскажет об охоте российской контрразведки на загадочного и неуловимого шпиона

Картина расскажет об охоте российской контрразведки на загадочного и неуловимого шпиона

Жителей Самары приглашают на специальный показ российской киноновинки — детектива «Тень. Взять Гордея» (16+). Он состоится в среду, 7 декабря 2022 года, в «Мягком кинотеатре» в ТРК «Гудок». Открыта предварительная продажа билетов.

В центре сюжета — неуловимый шпион, известный как Гордей. У него множество лиц, он настоящая тень. Этот загадочный человек крадет государственные секреты. Главная цель российской контрразведки — поймать предателя. Выйти на след Гордея, который ставит под угрозу национальную безопасность страны, удается молодому контрразведчику Вадиму. Он должен задержать шпиона, пока не стало поздно.

В ролях: Олег Гаас, Екатерина Шарыкина, Денис Пьянов, Татьяна Бабенкова, Филипп Янковский, Мария Лисовая.

Приобрести билеты на фильм «Тень. Поймать Гордея» можно по ссылке.

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