Три автобуса направили в объезд дублера Московского шоссе в Самаре 6 декабря 2022 года

Корректировки затронули автобусы № 1, 51 и 67 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 6 декабря 2022 года, в Самаре временно скорректировали схему движения трех автобусов. Изменения коснулись маршрутов № 1, 51 и 67. Об этом в соцсетях сообщила компания-перевозчик.

- На дублере Московского шоссе в направлении «из города» ДТП постороннего транспорта. Оно произошло в районе остановки «Пос. Мехзавод». Из-за этого было скорректировано движение автобусов, - рассказали представители организации.

Пока автобусы № 1, 51 и 67 курсируют по Московскому шоссе без заезда на дублер. Они вернутся на прежний маршрут, когда ликвидируют последствия ДТП.

Напомним, накануне, 5 декабря 2022 года, в Самаре открыли движение по одной полосе улицы Ново-Садовой. Речь идет об участке от Первомайской в сторону Полевой. Однако пока общественный транспорт перенаправлять туда не спешат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал