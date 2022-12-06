В Самаре застройщику разрешили подготовить проект строительства за ТЦ «Амбар» с изменениями

Застройщик должен будет внести изменения в проект для соблюдения показателей по парковкам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Застройщик ООО «СЗ «Глобал Вижн Девелопмент» получил разрешение на подготовку документации по планировке территории за ТЦ «Амбар» с соблюдением требований. Распоряжение департамента градостроительства Самары появилось на сайте администрации.

Речь идет о территории в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе. Застройщик должен будет внести изменения в проект для соблюдения показателей по парковкам.

Напомним, ранее прокуратура Самары подала иск в суд из-за недостаточного количества парковочных мест в проекте. В свою очередь суд признал незаконным выданные застройщику разрешения на отклонение от предельных параметров строительства.

Согласно проекту, на участке должны появиться дома переменной этажности, а также ряд социальных объектов. На реализацию проекта уйдет около 10 лет.

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