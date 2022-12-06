Курский аэродром подвергся атаке беспилотника

Происшествие обошлось без пострадавших / Фото: vk.com/kurskadm

Аэродром в Курске подвергся атаке беспилотника. В результате загорелся расположенный неподалеку нефтенакопитель. Об этом утром во вторник, 6 декабря 2022 года, в своем телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте, - приводят слова главы региона «Курские известия».

Позднее Роман Старовойт сообщил, что из-за возгорания в районе аэродрома сегодня отменили занятия в двух школах: в Халино и в школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова. Кроме того, было решено продлить желтый уровень террористической опасности с 17 часов 6 декабря еще на 15 суток.

Напомним, атака в районе курского аэродрома стала третьей в России за последние два дня. До этого беспилотники атаковали аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области.

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