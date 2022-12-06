В Самарской области водитель LADA пытался перестроиться для поворота и врезался в Kia Rio

По результатам медицинского осмотра, врачи назначили амбулаторное лечение.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В понедельник, в 08:40 в Автозаводском районе Тольятти 52-летний водитель автомобиля LADA 111930 столкнулся с Kia Rio.
— Мужчина ехал по улице Коммунальной в направлении улицы Борковской. ДТП произошло напротив здания № 42, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Перед поворотом налево автомобилист заранее не перестроился в крайнюю полосу движения. Пытаясь это сделать в процессе, он на проезжей части столкнулся с автомобилем Kia Rio. За рулем иномарки находился 22-летний парень.
В аварии пострадал водитель отечественной легковушки. Его с места происшествия доставили в медицинское учреждение. По результатам медицинского осмотра, врачи назначили амбулаторное лечение.
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