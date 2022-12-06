АВТОВАЗ анонсировал выпуск нового кроссовера SUV на базе Vesta в 2025 году

Предприятие планирует разработать высоколокализованный переднеприводный кроссовер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов анонсировал выпуск нового кроссовера. Он отчасти заменит популярный Renault Duster. Об этом глава автоконцерна рассказал в интервью Forbes.

— В планах — разработка высоколокализованного переднеприводного кроссовера категории SUV на платформе Vesta. Это класс ближе к С, мы называем его В+. Рассчитываем начать выпуск нового автомобиля в конце 2025 года, — рассказал Максим Соколов.

По словам директора АВТОВАЗа, часть аудитории, которая была нацелена на Duster, отойдет к кроссоверу Vesta В+, а другая — к Niva Travel. Сам Duster предприятие выпускать не планирует. Как отметил Максим Соколов, это экономически нецелесообразно и рискованно из-за санкций.

Глава автоконцерна рассказал и о других новинках. Весной 2023 года в Тольятти планируется начать выпуск Vesta NG, а осенью — бензинового Largus. В конце следующего года на заводе в Ижевске должны изготовить опытную партию электрической версии — e-Largus. А в конце 2024-го на конвейер должна встать «Новая Granta» — это целое семейство В-сегмента с разными кузовами (седан, универсал и универсал Cross).

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