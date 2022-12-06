«Приора» влетела в столб на Московском шоссе в Самаре 6 декабря 2022 года

Легковушка разбилась об столб около ТЦ "Самолет" Фото: Скриншот с видео

Днем во вторник, 6 декабря 2022 года, на Московском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП. В районе ипподрома в столб влетел автомобиль «Лада Приора». Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.

На кадрах видно, что легковушка протаранила столб со стороны ТЦ «Самолет». У нее смяло всю переднюю часть. По предварительным данным, это не единственный участник аварии. Проезжающие мимо автомобилисты заметили стоящий на обочине «Рено», а на одной из полос - «Ниссан». Обе машины имеют небольшие повреждения.

На место происшествия выезжала служба аварийных комиссаров и сотрудники скорой помощи. Обстоятельства ДТП пока неизвестны.

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