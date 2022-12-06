Стартовал конкурс «Вместе в цифровое будущее» для региональных журналистов и блогеров

Работы на конкурс будут принимать до конца марта 2023 года / Фото: Ростелеком

Стартовал XII конкурс «Вместе в цифровое будущее». Его ежегодно проводит компания «Ростелеком» для региональных журналистов и блогеров. Участники должны будут представить работы о цифровых технологиях и трендах, инновационных площадках в IT и телекоммуникациях, а также о результатах применения диджитал-сервисов в различных сферах.

Всего будет несколько номинаций: основные (печатная пресса, ТВ, радио и подкасты, интернет-СМИ, социальные медиа) и специальные от партнеров конкурса («Цифровизация региональных госуслуг» — от Минцифры РФ, «Киберриски в детской среде» — от Альянса по защите детей в цифровой среде и «Научпоп про мобилу» — от Теле2). На конкурс будут принимать работы, которые появились в СМИ в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» пройдет в два этапа: региональный (итоги станут известны в мае-июне) и федеральный (сентябрь 2023 года). Победителей определит экспертное жюри, в которое войдут представители медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. Призеры федерального этапа осенью 2023 года посетят технологические площадки «Ростелекома» и Теле2, а также побывают на Камчатке.

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