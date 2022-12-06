Новый компьютерный томограф поступил в Региональный сосудистый центр

На таком компьютерном томографе диагностика будет более точная и информативная. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина поставили современный 128-срезовый компьютерный томограф. Скоро он начнет работать.

— Новое оборудование установлено в Региональном сосудистом центре областной больницы. С помощью него можно получить 128 срезов исследуемого участка, что в два раза больше, чем выполнял предыдущий аппарат, — рассказали в минздраве Самарской области.

Аппарат проведет исследования пациентам с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения, с ишемическим инсультом для определения степени и участка поражения, поможет исключить геморрагический инсульт.

На таком компьютерном томографе диагностика будет более точная и информативная. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение».

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