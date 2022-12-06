В Самаре возложили цветы к Вечному огню в день воинской славы 5 декабря 2022 года

В Самаре почтили память участников одного из переломных сражений Великой Отечественной войны Фото: правительство Самарской области

В понедельник, 5 декабря 2022 года, в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы. Торжественную церемонию провели в честь Дня начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

В мероприятии приняли участие первый вице-губернатор Виктор Кудряшов, другие члены регионального правительства, депутаты губдумы и гордумы, глава Самары Елена Лапушкина, общественники и ветераны, а также мобилизованные жители.

- Наши предки защищали нашу Родину. Теперь эта честь предстоит нам. И очень важно, что в день воинской славы России мы находимся здесь, - сказал один из военнослужащих.

Напомним, в 2022-м исполняется 81 год со дня начала контрнаступления Красной Армии на немецкие войска во время битвы под Москвой в 1941 году. Это сражение стало одним из переломных в Великой Отечественной войне. Советские войска разгромили захватчиков и развеяли миф о непобедимости гитлеровской армии.

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