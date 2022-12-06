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НовостиОбщество6 декабря 2022 9:19

Стало известно, сколько жители Самары будут платить за свет с 1 декабря 2022 года

Новые тарифы озвучили в департаменте ценового и тарифного регулирования
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Изменения вступили в силу на прошлой неделе.

Изменения вступили в силу на прошлой неделе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Названы новые тарифы на электроэнергию в Самаре. Расценки установили в департаменте ценового и тарифного регулирования Самарской области. Соответствующий приказ появился на сайте регионального правительства.

Согласно документации, цены на электричество для домов и квартир с газовыми плитами будут следующие: одноставочный тариф – 5,04 рублей, дифференцированный – 5,61 рублей. (с 7:00 до 23:00) и 2,80 рублей (с 23:00 до 7:00).

Жители, проживающие в домах с электрическими плитами, будут платить 3,53 рубля по одноставочному тарифу. По дифференцированному: в дневное время 3,93 рублей, в ночное – 1,96 рублей.

Новые тарифы будут действовать до 31 декабря 2023 года.

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