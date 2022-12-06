В полиции рассказали подробности ДТП с влетевшей в столб «Приорой» на Московском шоссе в Самаре

Отечественная легковушка врезалась в "Ниссан" и отлетела на световую опору Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности ДТП на Московском шоссе в Самаре 6 декабря 2022 года. Там «Приора» протаранила столб в районе ипподрома. Детали аварии рассказали в полиции.

- ДТП произошло в 9:14. За рулем отечественного автомобиля находился 25-летний молодой человек. Он ехал в направлении проспекта Кирова. Водитель превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с «Ниссаном». После этого «Приору» отбросило на световую опору, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Молодой автомобилист получил различные травмы. Его на машине скорой помощи увезли в больницу. В настоящее время правоохранители проводят по факту аварии проверку.

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