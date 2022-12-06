Самарцы смогут получить ответ на вопрос по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Вячеслав Тишин ответит на вопросы жителей в среду, 7 декабря. Фото: правительство Самарской области

В среду, 7 декабря 2022 года, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Самарской области Вячеслав Тишин проведет прямую телефонную линию с жителями региона. Об этом сообщили в областном правительстве.

– Жители смогут задать вопросы, касающиеся деятельности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, с 11:00 до 12:00, – уточнили в пресс-службе правительства Самарской области.

Задать свой вопрос можно по номеру телефона 8 (846) 339-50-69, либо в прямом эфире, который пройдет в официальной группе ГУ МВД по Самарской области в соцсети ВКонтакте.

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